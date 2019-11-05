Ростовчане смогут дважды оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-05T13:42:14+03:00

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В донской столице ввели ограничение по оплате банковской картой за проезд в общественном транспорте города. Как сообщает пресс-служба АРПС, пассажир за поездку одной банковской картой может за раз оплатить проезд максимум за двух человек.

- Мы вводим ограничение для снижения случаев, когда пассажиры используют банковские карты, не имея на них достаточного количества средств. Напомню, что оплата в транспорте производится в режиме оффлайн, поэтому фактически оплата идет на доверии к пассажиру. Поэтому мы можем доверять максимум на две поездки по одной карте, – сообщили в ведомстве.

В случае, если пассажиру нужно заплатить за большее количество человек, то он может использовать для проведения оплаты проезда свою вторую банковскую карту или транспортную карту, а также наличные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU