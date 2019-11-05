2019-11-05T14:19:44+03:00
Общество

Более 20 тысяч автомобилей передал клиентам ВТБ Лизинг

В ТОП-3 регионов по объему продаж вошли Москва, Питер и Ростов-на-Дону
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ Лизинг по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил объем нового бизнеса в сегменте легкового и грузового автотранспорта на 26% (до 37,9 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о передаче клиентам более 20 тысяч автомобилей.

Известно, что ТОП-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился. Первую позицию в списке занимает Москва, здесь показатель увеличился на 10% за год. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону. А в ТОП-5 массовых моделей по объемам продаж вошли Lada Largus, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Optima и Toyota Camry. В премиум сегменте самые популярные марки остались прежними: BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Audi. - Развитие продуктов и предоставление наилучших условий нашим клиентам является стратегическим приоритетом ВТБ Лизинг, - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. - Мы многое делаем для популяризации лизинга в регионах и видим, как растет спрос на него. Уже сейчас нам удалось добиться того, что автомобиль зачастую выгоднее приобрести в лизинг, чем в кредит или за собственные средства. Во многом этого удалось достичь благодаря кобрендинговым программам с автопроизводителями. У ВТБ Лизинг есть несколько таких предложений: KIA Leasing, Jaguar Land Rover Financial Services, Lada Leasing. Сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими компаниями для получения этого статуса. К тому же лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Поэтому их транспортный парк все чаще обновляется через лизинговые механизмы. Также положительной динамике способствовала программа субсидирования Министерства промышленности и торговли.

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