Альфа-Банк «спокойно» относится к ситуации в розничном кредитовании

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-05T14:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Альфа-Банк намерен увеличивать показатели портфеля по рознице на сорок-сорок пять процентов в этом году. Во втором полугодии динамика розничного портфеля Альфа-Банка столь же стремительна, как и в первом, когда рост был зафиксирован на двадцать два процента. Об этом заявил финансовый директор банка Алексей Чухлов.

Согласно имеющейся информации, в следующем году банк собирается сохранить показатели роста, в частности, в кредитных картах. Вместе с тем, увеличение портфеля по рознице достигнет примерно тридцати процентов. Такого рода осмотрительный прогноз на следующий год обусловлен с пошаговым накоплением рисков в потребительском кредитовании, на что указывалось Центральным Банком РФ. При этом, Чухлов не видит оснований для того, чтобы ждать кризиса в этом сектора как минимум двенадцать-восемнадцать, а в ипотеке — по меньшей мере десять лет. Чухлов акцентировал внимание на том, что наращивание доли рынка будет продолжено одновременно с внимательным отслеживанием показателей риска, улучшением взыскания и других процессов, связанных с кредитованием.

Вместе с тем, финдиректор Альфа-Банка указал на то, что при повышении рыночных рисков необходимо снижать объемы выдачи. Так, банк спокойно уменьшает процент одобрения в вероятной зоне повышенных рисков, компенсируя этот шаг большей выдачей при минимальных рисках.

Наиболее динамичным продуктом банка в следующем году станет ипотека — продукт с предельно низкими рисками, позволяющий банку привязать клиента и зарабатывать больше на его платежах, кредитках и других услугах.

В заключение Чухлов добавил, что банк будет продолжать движение в ипотечном кредитовании и других типах кредитов даже в условиях кризиса. Он убежден в том, что через пять лет все заметят выгоду в активной рознице.

ИСТОЧНИК KP.RU