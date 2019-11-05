"Мужчина в полном расцвете сил": "Первый канал" снял фильм о Дмитрии Диброве

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-05T16:43:37+03:00

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На «Первом канале» покажут документальный фильм об уроженце Ростова-на-Дону, популярном телеведущем Дмитрии Диброве. Анонс размещен на сайте телекомпании.

Фильм под названием «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном расцвете сил» поведает о личной жизни и карьере ростовчанина. Журналисты "Первого канала» побывали за кулисами программы «Кто хочет стать миллионером», в роскошном загородном доме Дмитрия и Полины Дибровых, а также на родной земле телеведущего - в Ростове-на-Дону.Во время съемок коллеги знаменитого дончанина расскажут о работе с Дмитрием Дибровым.

Известно, что показ пройдет в эфире телеканала в субботу, 16 ноября, в 15:55.

Стоит отметить, что тележурналист, часто бывает в донской столице. Популярный телеведущий продолжает считать себя казаком и приверженцем донских традиций.

ИСТОЧНИК KP.RU