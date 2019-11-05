В Ростове-на-Дону люди с ограниченными возможностями смогут отслеживать в онлайн транспорт, оборудованный подъемниками
В донской столице маломобильные жители и гости Ростова-на-Дону смогут отслеживать в онлайн-режиме транспорт, оборудованный специальными подъемниками, сообщили в правительство региона.
Желающим придется использовать мобильное приложение ROSTOV2018. С помощью которого людям необходимо будет выбрать маршрут, а затем нажать на значок нужного автобуса на карте.
- На экране появится информация о его скорости, госномер и знак «инвалид» в случае, если транспортное средство приспособлено к перевозке маломобильных пассажиров, – отметили в ведомстве.
Известно, что до конца текущего месяца в донской столице начнут работу туристические маршруты для людей и ограниченными возможностями здоровья, перемещающихся на колясках.
ИСТОЧНИК KP.RU