В Ростове-на-Дону люди с ограниченными возможностями смогут отслеживать в онлайн транспорт, оборудованный подъемниками

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-05T16:09:52+03:00

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В донской столице маломобильные жители и гости Ростова-на-Дону смогут отслеживать в онлайн-режиме транспорт, оборудованный специальными подъемниками, сообщили в правительство региона.

Желающим придется использовать мобильное приложение ROSTOV2018. С помощью которого людям необходимо будет выбрать маршрут, а затем нажать на значок нужного автобуса на карте.

- На экране появится информация о его скорости, госномер и знак «инвалид» в случае, если транспортное средство приспособлено к перевозке маломобильных пассажиров, – отметили в ведомстве.

Известно, что до конца текущего месяца в донской столице начнут работу туристические маршруты для людей и ограниченными возможностями здоровья, перемещающихся на колясках.

ИСТОЧНИК KP.RU