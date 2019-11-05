В Ростове-на-Дону мужчина умер под колесами поезда
Попытка по-быстрому перебежать железнодорожные пути во время движения поезда закончилась смертью 39-летнего мужчины. ЧП произошло накануне на 1212 перегоне «Развилка – Ростов-Товарный».
По информации Южного СУТ СК, дончанин намеревался быстро перебежать железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, когда увидел мужчину, но наезда избежать не удалось.
- Пешеход погиб на месте от полученных травм, - отметили в ведомстве.
Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По фактическим результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU