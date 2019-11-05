2019-11-05T16:27:01+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина умер под колесами поезда

Ростовчанин не рассчитал расстояние и попытался перебежать через пути
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дончанин рассчитывал быстро перебежать железнодорожные путиДончанин рассчитывал быстро перебежать железнодорожные путиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Попытка по-быстрому перебежать железнодорожные пути во время движения поезда закончилась смертью 39-летнего мужчины. ЧП произошло накануне на 1212 перегоне «Развилка – Ростов-Товарный».

По информации Южного СУТ СК, дончанин намеревался быстро перебежать железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, когда увидел мужчину, но наезда избежать не удалось.

- Пешеход погиб на месте от полученных травм, - отметили в ведомстве.

Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По фактическим результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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