Атомщики вручили медикам Волгодонска ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-05T17:47:13+03:00

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников вручил ключи от пяти трехкомнатных квартир в новом доме по ул. Индустриальная в г. Волгодонске врачам МСЧ №5 ФМБА России

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Решение о безвозмездной передаче в оперативное управление Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) квартир в новом доме, построенном на средства АО «Концерн Росэнергоатом», принято в рамках социального партнерства между агентством и предприятиями атомной отрасли, а также с целью привлечения высококвалифицированных медицинских кадров для работы в г. Волгодонске.

- Обеспечение комфортабельным жильем медицинских работников – это подтверждение последовательности действий Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом» и Ростовской АЭС, направленных на повышение качества медицинского обслуживания в Волгодонске и привлечение в город высококвалифицированных специалистов, - отметил Андрей Сальников на торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир сотрудникам медсанчасти. – Эту работу мы ведем на протяжении многих лет. В Волгодонске успешно реализуется отраслевой проект «Бережливая поликлиника», ведется строительство новой медсанчасти, в которой совершенно другой уровень медицинского обслуживания смогут получать не только работники атомной станции, но и все жители города».

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Заказчиком-застройщиком дома, где вместе с атомщиками будут жить и медработники, выступила ипотечная компания атомной отрасли (ИКАО). Первыми обладателями ключей от новых квартир стали врач функциональной диагностики Валентина Шандригайло и семья Таштановых - рентгенолаборант Руслан с супругой Мадиной, которая работает фельдшером. Ключи еще от трёх квартир директор Ростовской АЭС передал начальнику медсанчасти №5 Олегу Кудинову.