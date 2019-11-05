На Дону экс-полицейского осудили за взятку

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-05T18:53:27+03:00

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В Ростовской области суд вынес приговор бывшему начальнику межрайонного отдела № 7 УЭБиПК донского главка МВД России Владимиру Иванченко. Мужчину признали виновным в получении крупной взятки. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, с 2016 по 2017 годы он регулярно получал деньги от жителя Азова.

Донской бизнесмен платил ему за непринятие мер к пресечению незаконной игорной деятельности и общее покровительство. За все время подобной деятельности полицейский успел «заработать» более 3 млн рублей. Задержали его с поличным при получении очередной части взятки.

Решением суда экс-полицейский приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший руководитель будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU