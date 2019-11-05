Альфа-Банк упростил процесс выдачи корпоративных кредитов

СЕГОДНЯ 21:13 2019-11-05T21:13:28+03:00

Владельцы бизнеса могут рассчитывать на кредит в сумме до трех миллионов рублей

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Руководство Альфа-Банка упростило процесс выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. С недавнего времени лимиты по беззалоговым кредитам устанавливаются автоматически на основе сведений из базы СПАРК.

Новая система предусматривает, что являющиеся владельцами бизнеса физические лица могут рассчитывать на кредит в сумме до трех миллионов рублей. Максимальный размер займа для юридических лиц и бизнесменов составляет шесть миллионов рублей.

В Альфа-Банке пояснили, что новая технология существенно упрощает процесс получения кредита. Теперь на то, чтобы оформить документы и получить деньги, нужно не более двух суток. Оценку рентабельности и платежеспособности компании-заемщика будут оценивать на основе информации СПАРК. Последняя является корпоративной базой данных, содержащей в себе сведения обо всех юрлицах РФ.

Вся информация поступает в базу из федеральных ведомств, судов, общероссийских информационных ресурсов и от глав самих компаний. Благодаря использованию СПАРК работникам банка больше не надо посещать саму фирму. Кредитный аналитик должен только подтвердить финансовую отчетность заемщика-юрлица. В случае если кредит нужен физлицу, у которого свой бизнес, то ему предоставлять финансовую отчетность организации не нужно.

Начальник департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова рассказала, что с каждым годом экономика Российской Федерации становится все прозрачнее. С 2017 года кредиторы стали чаще обращаться к внешним данным. Это им нужно для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. Информация берется из систем СПАРК, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также бюро кредитных историй.

По словам Поляковой, применение технологий big data ускоряет и упрощает процесс кредитования. Все процедуры завершаются в самые короткие сроки. Себестоимость кредитного процесса также снижается. Это позволяет увеличивать объемы выдачи денег, не жертвуя при этом качеством обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU