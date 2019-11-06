СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-06T09:47:23+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 6 ноября 2019. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 6 ноября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 6 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, отключения запланированы в разных районах города. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 6 ноября

до 14:00:

- ул. Пушкинская 93-107, 115, 117; пер. Газетный 72-78, 79-87.

до 16:00:

- ул. Пушкинская 179-181; просп. Кировский 80-84, 57, 57А.

до 17:00:

- ул. 12 Декабря 31-47; ул. Мелитопольская 19-41; ул. Курчатова 3-62; пер. Самоходный 1-11, 2-26.

- ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 8.

ул. Доватора 144/6, 207/6, 144/11, 144/25, 191/30; ул. Журнальная 18; с/т «Пролетарский молот».

- Жилые дома СКЖД; пл. Рабочая 9; ул. 1-я Баррикадная 42/44.

ул. Евдокимова 136-202.

- с\т «Темерник»; ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная.

- просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24;

- ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6.

до 18:00:

- ул. Байкальская 99-143, 100-154; ул. Лесная 123-161, 122-158; ул. Линейная 103-155, 112-166; ул. Лобачевского 51-99, 52-108; ул. Семипалатинская 51-111, 50-124; ул. Дарвина 146-148; ул. Доватора 195; ул. Карпатская 49-91, 50-90; ул. Ковалевской 53-77, 56-84; ул. Маршальская 46-88; СТ «Локомотив».

- ул. 14-я линия 65-71; просп. Шолохова 60-84; пер. Лечебный 1-27, 2-28.

ИСТОЧНИК KP.RU