2019-11-06T10:25:36+03:00
Общество

В Ростовской области более 10 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ

Эпидемические пороги не превышены
Ольга ГОПАЛО
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За неделю к врачам обратились больше десяти тысяч пациентов, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Фото: ГОПАЛО ОльгаЗа неделю к врачам обратились больше десяти тысяч пациентов, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, что за неделю к врачам обратились больше десяти тысяч пациентов, которым был поставлен диагноз ОРВИ. При этом в городе Ростове-на-Дону с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру к врачам обратились 2,9 тысячи человек.

Санитарные врачи уверяют, что эпидемические пороги не превышены, а вирусы гриппа обнаружены не были. Однако сейчас самое время сделать прививку от гриппа. Этому совету уже последовали более 1,9 миллиона человек, что составляет 47,2 процента от всего населения региона.

В донском Управлении Роспотребнадзора советуют жителям одеваться по погоде. А при первых признаках заболевания - не заниматься самолечением, а обращаться к медикам. Таким образом удастся избежать развития эпидемии, а также осложнений, которыми опасен грипп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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