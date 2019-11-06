2019-11-06T12:06:14+03:00
Общество

Полицейские из Таганрога пожаловались на тотальные поборы и беспросветную коррупцию

Гневный пост о царящих в ППС города нравах появился в соцсетях
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Полицейские из Таганрога обвиняют руководство в поборахПолицейские из Таганрога обвиняют руководство в поборахФото: Павел АВЕРИН
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Сотрудники ППС из Таганрога пожаловались на поборы, которые с них взимает руководство. Критический пост появился в паблике «Омбудсмен полиции».

По утверждениям авторов сообщения, деньги с подчиненных якобы требует командир ППС Игорь Соколов при содействии своего зама Юрия Черешенко. При этом анонимы уточняют, что в Таганроге наблюдается острая нехватка квалифицированных сотрудников органов из-за невыносимых условий труда.

- МВД готово принять всех, лишь бы укомплектовать штат. Люди приходят, но почувствовав отношение руководства к сотрудникам, уходят со службы. Работающие сотрудники вынуждены выходить на службу практически без выходных, а переработку и ночные смены им никто не оплачивает. Помимо этого, руководство ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий. В подразделениях отсутствуют уборщицы, поэтому сотрудников полиции туалеты заставляют мыть, либо нанимать за свой счет уборщицу, - рассказали авторы поста.

В записи также говорится о том, что время служебной проверки командир ППС Игорь Соколов в период с апреля по сентябрь сначала несколько раз брал больничный отпуск, а затем - отпуск с последующим выходом на пенсию.

- Однако, когда полетели головы других командиров, и ситуация затихла, Соколов передумал уходить на пенсию, в то время, как информация об этом уже отправлена в Москву. Повышение по званию Соколов подписывает только после принятия от сотрудника определенной суммы денег, подарки, полученные сотрудниками от МВД, также забираются командиром, - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, по опубликованной в социальный сетях информации начата служебная проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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