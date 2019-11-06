Буйный испанец: главного тренера «Ростов-Дона» оштрафовали за неподобающее поведение

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-06T14:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Главного тренера ГК «Ростов-Дон» Амброса Мартина оштрафовал на 500 евро гандбольный суд Европейской федерации гандбола. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба. Авторитетный специалист себя неподобающе вел во время первой игры с «Эсбьергом», состоявшейся 19 октября в Дании.

В вину наставнику ростовской команды вменили неспортивный стиль общения, который эмоциональный испанец активно использовал в живом разговоре с судейской парой Шарлотт и Жюли Бонавентюра после завершения матча, закончившегося обидным поражением для «Ростов-Дона». Как стало ясно теперь, критические стрелы, выпущенные Мартином, не прошли бесследно.

После дисциплинарного разбирательства, инициированного оскорбленными судьями, гандбольный суд ЕГФ принял их сторону, обязав тренера выплатить штраф.

- Я просто хотел донести до судей, что я не удовлетворен их работой, - приводит слова тренера пресс-служба «Ростов-Дона». - У меня не было цели кого-то обидеть. Мы уступили не из-за судейских ошибок. Отмечу, что я не сказал ни одного плохого слова в отношении рефери, а только выразил свое расстройство после неоднозначных трактовок игровых моментов судьями. Приношу свои извинения официальным лицам ЕГФ, делегату, судьям и болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU