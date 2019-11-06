2019-11-06T14:26:56+03:00
Спорт

Буйный испанец: главного тренера «Ростов-Дона» оштрафовали за неподобающее поведение

Амброс Мартин разнес в пух и прах работу арбитров
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Испанский тренер уверяет, что не сказал ничего обидного. Фото: ГК "Ростов-Дон"Испанский тренер уверяет, что не сказал ничего обидного. Фото: ГК "Ростов-Дон"
Изменить размер текста:

Главного тренера ГК «Ростов-Дон» Амброса Мартина оштрафовал на 500 евро гандбольный суд Европейской федерации гандбола. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба. Авторитетный специалист себя неподобающе вел во время первой игры с «Эсбьергом», состоявшейся 19 октября в Дании.

В вину наставнику ростовской команды вменили неспортивный стиль общения, который эмоциональный испанец активно использовал в живом разговоре с судейской парой Шарлотт и Жюли Бонавентюра после завершения матча, закончившегося обидным поражением для «Ростов-Дона». Как стало ясно теперь, критические стрелы, выпущенные Мартином, не прошли бесследно.

После дисциплинарного разбирательства, инициированного оскорбленными судьями, гандбольный суд ЕГФ принял их сторону, обязав тренера выплатить штраф.

- Я просто хотел донести до судей, что я не удовлетворен их работой, - приводит слова тренера пресс-служба «Ростов-Дона». - У меня не было цели кого-то обидеть. Мы уступили не из-за судейских ошибок. Отмечу, что я не сказал ни одного плохого слова в отношении рефери, а только выразил свое расстройство после неоднозначных трактовок игровых моментов судьями. Приношу свои извинения официальным лицам ЕГФ, делегату, судьям и болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
VIP-парковка и защита: начальника отдела «Донавтовокзала» в Ростове подозревают в вымогательстве денег
Растянулась по-вандаммовски: экстремалка устроила опасное шоу с двумя автомобилями в центре Ростова
Главу населенного пункта в Ростовской области нашли застреленным в поле
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
«Вектор спасения Юг»: В Ростове-на-Дону открыт окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума
12 пилотных проектов по созданию новых продуктов и сервисов запускает ВТБ
Акция возмездия: автохаму в Ростове устроили мусорный коллапс
Полицейские из Таганрога пожаловались на тотальные поборы и беспросветную коррупцию
В Ростовской области более 10 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ
Отключение света в Ростове-на-Дону 6 ноября 2019: где и когда
Альфа-Банк упростил процесс выдачи корпоративных кредитов
На Дону экс-полицейского осудили за взятку
«Отрезала лапу и посыпала машину крупой»: ростовская пенсионерка провела колдовской обряд на капоте иномарки
Атомщики вручили медикам Волгодонска ключи от новых квартир
В Ростове-на-Дону мужчина умер под колесами поезда
В Ростове-на-Дону люди с ограниченными возможностями смогут отслеживать в онлайн транспорт, оборудованный подъемниками
"Мужчина в полном расцвете сил": "Первый канал" снял фильм о Дмитрии Диброве
Альфа-Банк «спокойно» относится к ситуации в розничном кредитовании
Более 20 тысяч автомобилей передал клиентам ВТБ Лизинг
В Ростове-на-Дону парень жестоко избил девушку и увез ее в неизвестном направлении
Ростовчане смогут дважды оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой