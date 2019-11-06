2019-11-06T14:31:46+03:00
Общество

12 пилотных проектов по созданию новых продуктов и сервисов запускает ВТБ

Во второй набор акселератора ВТБ от технологических компаний поступила 301 заявка из пяти стран
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Акселератор ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами. Корпоративный акселератор для технологических компаний организован совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). И это уже второй набор от технологических компаний, куда из пяти стран поступила 301 заявка.

В рамках акселератора проводятся быстрые пилоты для оценки потенциального бизнес-эффекта и технологической реализуемости инновационных решений, а самые успешные из них идут в масштабирование. Цель - поиск на рынке готовых инновационных решений, способных оптимизировать затраты или принести дополнительную прибыль банку за счет создания новых продуктов и сервисов.

Так, в сентябре по результатам очного демо-дня руководители бизнес-подразделений банка выбрали 20 наиболее перспективных стартапов для участия в акселераторе. Это и сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, и удаленная верификация пользователей мобильных сервисов, и интерактивный помощник для обучения сотрудников, и платформа по созданию виртуальных голосовых операторов, и многие-многие другие.

В течение октября в банке определялись с бизнес-заказчиками, кейсами для пилотирования и критериями успешности проектов. Сейчас 12 стартапов переходят к этапу тестирования своих решений в инфраструктуре банка. Еще четыре находятся на этапе подготовки пилотов. Бизнес-заказчиками же стали все глобальные бизнес-линии банка – корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса. В феврале 2020 года - после оценки результатов пилотов, самые успешные команды получат возможность масштабировать свои решения в банке.

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@TrueKPRU
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