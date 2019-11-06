2019-11-06T14:48:01+03:00
Общество

«Вектор спасения Юг»: В Ростове-на-Дону открыт окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума

На протяжении недели 80 добровольцев-спасателей будут участвовать в практических занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие окружного этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Вектор спасения Юг», организатором которого выступил Донской государственный технический университет. Мероприятие развернулось на территории Донского спасательного центра МЧС России. А его участниками стали 80 студентов и добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. На протяжении недели они будут участвовать в практических занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

- Форум «Вектор спасения Юг» проводится на донской земле уже третий год, – рассказал начальник пожарно-спасательной службы ДГТУ Роман Карасев. - Среди участников есть и аттестованные добровольцы-спасатели, и ребята, которые только открывают для себя направление добровольчества в сфере ЧС. За время проведения форума участники смогут усовершенствовать знания и навыки в области горной подготовки, проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, наберутся опыта в поиске пропавших людей в природной и городской среде, научатся основным приемам и способам оказания первой помощи в экстренных ситуациях и психологической поддержке пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума продлится в Ростовской области до 10 ноября.

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@TrueKPRU
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