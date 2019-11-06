2019-11-06T15:08:03+03:00
Общество

Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества «Ростелеком» разъясняет. Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно
материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, «да» или «я подтверждаю». Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии — глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.

Отдельно отметим, Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например, снять деньги с текущего счета, с помощью Единой биометрической системы невозможно.

«В Единую биометрическую систему заложены повышенные требования к информационной безопасности и комфорту граждан при дистанционном получении услуг. Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, невозможно, — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. — Хочу успокоить активных пользователей банковских услуг: по словам “подтверждаю” или “да” при ответе на телефонный звонок, о которых так много сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной биометрической идентификации или снять деньги со счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о Единой биометрической системе, а не о локальных биометрических системах банков. Единая биометрическая система работает только с комбинацией голоса и лица клиента».

Для идентификации клиента Единая биометрическая система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг.

Узнать обо всех операциях, которые проводятся с помощью вашей биометрии, можно в личном кабинете пользователя портала bio.rt.ru.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе сегодня можно в 11 тысячах отделений 180 банков, которые расположены более чем в тысяче населенных пунктов России. Всего в системе зарегистрировано около 65 тыс. человек.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
VIP-парковка и защита: начальника отдела «Донавтовокзала» в Ростове подозревают в вымогательстве денег
Растянулась по-вандаммовски: экстремалка устроила опасное шоу с двумя автомобилями в центре Ростова
Главу населенного пункта в Ростовской области нашли застреленным в поле
«Вектор спасения Юг»: В Ростове-на-Дону открыт окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума
12 пилотных проектов по созданию новых продуктов и сервисов запускает ВТБ
Буйный испанец: главного тренера «Ростов-Дона» оштрафовали за неподобающее поведение
Акция возмездия: автохаму в Ростове устроили мусорный коллапс
Полицейские из Таганрога пожаловались на тотальные поборы и беспросветную коррупцию
В Ростовской области более 10 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ
Отключение света в Ростове-на-Дону 6 ноября 2019: где и когда
Альфа-Банк упростил процесс выдачи корпоративных кредитов
На Дону экс-полицейского осудили за взятку
«Отрезала лапу и посыпала машину крупой»: ростовская пенсионерка провела колдовской обряд на капоте иномарки
Атомщики вручили медикам Волгодонска ключи от новых квартир
В Ростове-на-Дону мужчина умер под колесами поезда
В Ростове-на-Дону люди с ограниченными возможностями смогут отслеживать в онлайн транспорт, оборудованный подъемниками
"Мужчина в полном расцвете сил": "Первый канал" снял фильм о Дмитрии Диброве
Альфа-Банк «спокойно» относится к ситуации в розничном кредитовании
Более 20 тысяч автомобилей передал клиентам ВТБ Лизинг
В Ростове-на-Дону парень жестоко избил девушку и увез ее в неизвестном направлении
Ростовчане смогут дважды оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой