2019-11-06T15:09:06+03:00
Общество

Главу населенного пункта в Ростовской области нашли застреленным в поле

Им интересовались в отделе по борьбе с экономическими преступлениями
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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У Сергея Пузыревского осталась семья с троими детьми. Фото: ТИК Волгодонского районаУ Сергея Пузыревского осталась семья с троими детьми. Фото: ТИК Волгодонского района
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В станице Романовской Волгодонского района Ростовской области 5 ноября был обнаружен труп главы Добровольского сельского поселения Сергея Пузыревского. По информации сайта «Блокнот Волгодонск», бездыханное тело 41-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в поле в стороне от жилых домов.

Издание сообщает со ссылкой на собственного источника, что криминального подтекста в этой смерти нет. При этом уточняется, что ранее на работу к погибшему заглядывали проверяющие из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Вполне возможно, что именно это повлияло на такой исход.

Сергея Пузыревского назначили на должность главы Добровольского сельского поселения 4 октября 2016 года. С ним был заключен пятилетний контракт.

Карьера погибшего чиновника ранее была связана с МВД: он служил в органах внутренних дел, а затем работал преподавателем в школе полиции Волгодонска. У Сергея Пузыревского осталась семья — супруга и трое детей.

Добровольское сельское поселение находится в 15 километрах от Волгодонска, в его состав входит четыре населенных пункта. Административным центром является небольшой поселок Солнечный, где проживают менее тысячи жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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