VIP-парковка и защита: начальника отдела «Донавтовокзала» в Ростове подозревают в вымогательстве денег

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-06T17:34:53+03:00

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Начальника отдела ПАО «Донавтовокзал» Игоря Рудзинского взяли с поличным в Ростове при получении взятки. Задержание топ-менеджера произошло в пятницу, 1 ноября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанному инкриминируют разработку и внедрение криминальных схем, в соответствии с которыми подозреваемый помогал решать возникающие проблемы и устраивать бизнес местным перевозчикам.

По версии следствия, Рудзинский вымогал 150 тысяч рублей у одного из предпринимателей, обещая взамен выделить ему отдельную парковку для автопарка прямо на территории вокзала в целях улучшения пассажиропотока. Кроме того, подозреваемый также сулил свою весомую помощь в вопросе защиты от неприятных проверок надзорных и правоохранительных органов.

Следствие предполагает, вскрытый эпизод получения взяток может быть не единственным.

Сейчас менеджер «Донавтовокзал» отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU