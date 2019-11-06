«Оставил машину на заправке и ушел»: В Ростовской области ищут 30-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 18:56 2019-11-06T18:56:17+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 30-летний мужчина. Известно, что Расула Сулейманова последний раз видели на автозаправке, расположенной в Орловском районе Дона.

Как рассказали в донском главке, Расул Тагирович оставил там свой автомобиль и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В день исчезновения он был одет в брюки черного цвета, кроссовки черные, майка красного цвета с длинным рукавом, толстовка болотного цвета с капюшоном, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид ему 30-35 лет, рост порядка 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины, нос с горбинкой, борода редкая, а размер обуви 41-42.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам : 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU