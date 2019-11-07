СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-07T08:46:09+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 7 ноября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 7 ноября 2019

Изменить размер текста: A A

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 ноября 2019: где и когда. Речь идет о плановых отключениях электричества, цель которых - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Как сообщили энергетики, отключения пройдут в разных районах донской столицы.

КОНКРЕТНО

Где отключат свет*

до 16:00:

- ул. Мурлычева 27-53, 24-46; ул. 16-я линия 16-32, 11-39; ул. Майская 20/7, 15-21; ул. 14-я линия 19-46.

- ул. Станиславского 122, 124.

до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

- просп. 40-летия Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.

- просп. Коммунистический 35/3, 37/2.

- ул. Нариманова 1-39, 2-34; ул. Днестровская 39-53, 36-52; ул. Краснокурсантская 2-36; ул. Пирогова 30-46, 43-59; ул. Погодина 60-70; пер. Забайкальский 28-54, 27-53; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Ликбезовский 1-15, 2-18.

- ул. Стабильная 7, 9, 11/1; ул. Жмайлова 4/2, 4Г, 4Е.

до 18:00:

- ул. 30-летия Октября 1-97, 2-166; ул. Пескова 44-182, 2-4, 10, 10А; пер. Пензенский 1-33; ул. Всесоюзная 1-5, 2-4; пер. Красноярский 1-39, 2-26; ул. Нозадзе 1-29, 2-34.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU