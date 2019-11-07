СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-07T08:56:25+03:00

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Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019: сколько и кому. Как рассказали в региональном правительстве, соответствующее постановление было подписано накануне, 6 ноября. В частности, там прописан размер для определенных групп населения.

В документе говорится, что для пенсионеров сумма назначена в размере 8 377 рублей, для работающих жителей региона - 11 033 рубля, а для детей – 10 752 рубля. Если говорить в целом - в расчете на душу населения, величина составил 10 351 рубль.

В региональном министерстве труда добавили, что расчет прожиточного минимума идет с учетом данных Ростовстата о ценах на продукты, непродовольственные товары и на платные услуги населению. Учитываются продукты, входящие в потребительскую корзину. С помощью этой величины чиновники определяют размера выплат, пособий и различных видов соцподдержки, устанавливаемых на областном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU