2019-11-07T08:56:25+03:00
Общество

Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019: сколько и кому

Выясняем, каков размер прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, каков размер прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019.Выясняем, каков размер прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019: сколько и кому. Как рассказали в региональном правительстве, соответствующее постановление было подписано накануне, 6 ноября. В частности, там прописан размер для определенных групп населения.

В документе говорится, что для пенсионеров сумма назначена в размере 8 377 рублей, для работающих жителей региона - 11 033 рубля, а для детей – 10 752 рубля. Если говорить в целом - в расчете на душу населения, величина составил 10 351 рубль.

В региональном министерстве труда добавили, что расчет прожиточного минимума идет с учетом данных Ростовстата о ценах на продукты, непродовольственные товары и на платные услуги населению. Учитываются продукты, входящие в потребительскую корзину. С помощью этой величины чиновники определяют размера выплат, пособий и различных видов соцподдержки, устанавливаемых на областном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанин заказал из Индии бумагу, пропитанную наркотиками
В Ростовской области из детского сада сбежал ребенок
В Ростовской области завершается сев озимых
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 ноября 2019: где и когда
«Оставил машину на заправке и ушел»: В Ростовской области ищут 30-летнего мужчину
«Русалку выкинуло на берег»: Олимпийская чемпионка устроила откровенный танец в воде
VIP-парковка и защита: начальника отдела «Донавтовокзала» в Ростове подозревают в вымогательстве денег
Растянулась по-вандаммовски: экстремалка устроила опасное шоу с двумя автомобилями в центре Ростова
Главу населенного пункта в Ростовской области нашли застреленным в поле
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
«Вектор спасения Юг»: В Ростове-на-Дону открыт окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума
12 пилотных проектов по созданию новых продуктов и сервисов запускает ВТБ
Буйный испанец: главного тренера «Ростов-Дона» оштрафовали за неподобающее поведение
Акция возмездия: автохаму в Ростове устроили мусорный коллапс
Полицейские из Таганрога пожаловались на тотальные поборы и беспросветную коррупцию
В Ростовской области более 10 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ
Отключение света в Ростове-на-Дону 6 ноября 2019: где и когда
Альфа-Банк упростил процесс выдачи корпоративных кредитов
На Дону экс-полицейского осудили за взятку
«Отрезала лапу и посыпала машину крупой»: ростовская пенсионерка провела колдовской обряд на капоте иномарки
Атомщики вручили медикам Волгодонска ключи от новых квартир
В Ростове-на-Дону мужчина умер под колесами поезда
В Ростове-на-Дону люди с ограниченными возможностями смогут отслеживать в онлайн транспорт, оборудованный подъемниками
"Мужчина в полном расцвете сил": "Первый канал" снял фильм о Дмитрии Диброве
Альфа-Банк «спокойно» относится к ситуации в розничном кредитовании
Более 20 тысяч автомобилей передал клиентам ВТБ Лизинг
В Ростове-на-Дону парень жестоко избил девушку и увез ее в неизвестном направлении
Ростовчане смогут дважды оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой