В Ростовской области завершается сев озимых

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-07T09:05:02+03:00

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В Ростовской области аграрии выходят на финишную прямую. Речь идет об осенне-полевых работах, которые вступили в свою завершающую фазу. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В частности, на Дону озимыми засеяно более 2,7 миллиона гектаров. А отдельными районами даже перевыполнен план сева. При этом 88 процентов озимых посевов, по последним данным ведомства, уже дали всходы.

Кроме того, убрано 85 тысяч гектаров посевов масличных культур, а это 96 процентов от посевных площадей. Практически убраны поздние зерновые - 209 тысяч гектаров (или 85 процентов площадей). Селяне также завершают уборку картофеля и овощей. Аграрии продолжают подготавливать почву под яровой сев.

Задача - завершить все работы в максимально короткие сроки, благо погода позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU