В Ростовской области завершается сев озимых
В Ростовской области аграрии выходят на финишную прямую. Речь идет об осенне-полевых работах, которые вступили в свою завершающую фазу. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В частности, на Дону озимыми засеяно более 2,7 миллиона гектаров. А отдельными районами даже перевыполнен план сева. При этом 88 процентов озимых посевов, по последним данным ведомства, уже дали всходы.
Кроме того, убрано 85 тысяч гектаров посевов масличных культур, а это 96 процентов от посевных площадей. Практически убраны поздние зерновые - 209 тысяч гектаров (или 85 процентов площадей). Селяне также завершают уборку картофеля и овощей. Аграрии продолжают подготавливать почву под яровой сев.
Задача - завершить все работы в максимально короткие сроки, благо погода позволяет.
ИСТОЧНИК KP.RU