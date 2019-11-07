2019-11-07T10:49:43+03:00
Общество

Как услуга автоследования поможет инвестору заработать на фондовом рынке?

Андрей Мирейко
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Многие игроки на финансовом рынке слышали об услуге автоследования, которую предоставляет платформа FinTarget. Но в чем ее преимущество относительно самостоятельного ведения сделок? Рассказывает специалист по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

- Если вы нацелены на стабильный доход и хотите минимизировать риски, то стоит обратить внимание на услугу автоматического выполнения сделок. Вы заходите на платформу, выбираете подходящую инвестиционную стратегию, которая соответствует вашим ожиданием по срокам и доходности, а затем – следите за проведенными сделками через личный кабинет с доступом к структуре портфеля и финансовому результату, - пояснил эксперт.

Он пояснил, что для тех, кто уже не новичок на фондовом рынке, хорошо подойдет услуга по предоставлению информации о ключевых сигналах рынка. Тогда инвестор сможет использовать опыт и знания целой команды специалистов, при этом самостоятельно принимая решение о сделке.

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