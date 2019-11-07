9 ноября в Ростове-на-Дону ограничат движение на подъездах к левому берегу

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-07T13:15:04+03:00

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9 ноября будет ограничено движение на подъездах к стадиону «Ростов Арена». Причина - проведение матча. В частности, с 12:30 до 20:30 закроют проезд для транспортных средств по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов-Арена».

- С 14:00 до 20:30 ограничение вводятся на съезде с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения (съезд к Пойменной, 1), - пояснили в ведомстве. - С 18:30 до 20:30 - на Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов учитывать ограничения движения и заранее планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU