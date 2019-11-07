Захотела угодить «великому инстаграмному критику»: Анастасию Костенко вновь осмеяли в Сети

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-07T13:43:11+03:00

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Супруга безработного футболиста Дмитрия Тарасова, ростовская модель Анастасия Костенко разместила в своем инстаграме снимок из новой фотосессии. На нем она позирует в обтягивающем шерстяном платье. Сзади девушку обнимает муж-спортсмен, облаченный в рваные джинсы и кроссовки.

Снимок модель сопроводила пространным комментарием, в котором отметила, что однажды вместе со своим менеджером попыталась угодить «великому инстаграмному критику во множественном числе», но у нее ничего не вышло. С тех пор она не боится выходить за рамки стандартов и ориентируется исключительно на собственное ощущение комфорта и личные предпочтения.

То самое шерстяное платье раздора. Фото: Instagram Анастасия Костенко

- «Положение обязывает». Вы, наверное, не раз это слышали или читали, особенно от незнакомых людей. «Обязывает». Хм. И когда это нас обязали? То «тыжмать, куда ты так оделась», то еще что-то в этом духе. Ох уж эта наша самая читающая нация, любящая с пристрастием раздавать советы и устраивать допросы. Одно скажу: я очень люблю чувствовать себя комфортно, ведь мне дана свыше прекрасная, нежная и первостепенная миссия женщины, а уже потом все прочие статусы – правнучка, внучка, дочь, сестра, мама и жена. Ради интереса устроила как-то наблюдение: постарались с моим менеджером учесть все пожелания, чтобы угодить великому инстаграмному критику во множественном числе. И что вышло? Как в книге Иэна Макьюэна «Дитя во времени»: «Знаешь, на людей не угодить. То им слишком жарко, то слишком холодно, то чересчур сыро, то наоборот, слишком сухо. Им в жизни не угодить. Они сами не знают, чего хотят». В последнем предложении – вся суть, - написала Костенко в своем профиле.

Фолловеры Анастасии крайне скептически отреагировали, как на философские размышления, так и на, собственно, внешний вид эпатажной блогерши резко контрастирующий с расслабленным образом экс-футболиста «Локомотива».

«Без обид, но вы идёте не в моду со временем», «Вы прелесть, но такие платья не в моде», «Любовь любовью, а стилист не помешал бы», «А почему Настя не в спортивном? Как-то образ ваш не одно целое», «Штаны рваные, рубахи нет, Настюха в задрипаном платье», - осыпали злыми комментариями подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU