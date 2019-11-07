2019-11-07T15:22:10+03:00
Общество

«Мультикарта» ВТБ помогает снизить ставки по кредитам

Услугой воспользовались больше 300 тысяч клиентов банка
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик», которая позволяет держателям «Мультикарты» снижать ставки по кредитам при совершении ежедневных покупок, подвел ВТБ. Так, за год действия акции более 220 тысяч клиентов снизили ставку по кредиту наличными, около 104 тысяч – по ипотеке и более двух тысяч – по кредитным картам.

- Флагманский проект ВТБ «Мультикарта» предоставляет на выбор клиента несколько бонусных опций, которые можно менять ежемесячно в зависимости от своих потребностей, - рассказал вице-президент, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ Сергей Миловский. - «Заемщик» - сейчас одна из самых популярных. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» мы предоставляем максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок. Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше.

Напомним, опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» ВТБ запустил осенью 2018 года. Совершая привычные ежедневные покупки, клиент может снизить ставку на 3 п.п. по кредиту наличными или на 0,6 п.п. по ипотеке и до 10 п.п. - по кредитной карте. Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

К слову, подключить опцию «Заемщик» можно в интернет и мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в любом отделении банка.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове уничтожили 150 литров сырого молока из автобудки
Аномальный ноябрь за +20°C: синоптики ждут температурный рекорд в Ростове
Дороги в Ростове отремонтируют за 118 миллионов рублей
Захотела угодить «великому инстаграмному критику»: Анастасию Костенко вновь осмеяли в Сети
9 ноября в Ростове-на-Дону ограничат движение на подъездах к левому берегу
Как услуга автоследования поможет инвестору заработать на фондовом рынке?
Ростовчанин заказал из Индии бумагу, пропитанную наркотиками
В Ростовской области из детского сада сбежал ребенок
В Ростовской области завершается сев озимых
Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2019: сколько и кому
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 ноября 2019: где и когда
«Оставил машину на заправке и ушел»: В Ростовской области ищут 30-летнего мужчину
«Русалку выкинуло на берег»: Олимпийская чемпионка устроила откровенный танец в воде
VIP-парковка и защита: начальника отдела «Донавтовокзала» в Ростове подозревают в вымогательстве денег
Растянулась по-вандаммовски: экстремалка устроила опасное шоу с двумя автомобилями в центре Ростова