2019-11-07T15:44:14+03:00
Общество

Аномальный ноябрь за +20°C: синоптики ждут температурный рекорд в Ростове

Похолодает только к выходным
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Такого тепла 7 ноября в Ростове не было уже много летТакого тепла 7 ноября в Ростове не было уже много летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростове сегодня, 7 ноября, может быть побит температурный рекорд.

Жители Ростова сильно удивлены неестественно теплой для этого времени года погодой. Температура воздуха сильно отличается от той, которую горожане привыкли видеть в ноябре. В связи с этим синоптики постоянно твердят об аномальном тепле.

- 7 ноября может быть побит температурный рекорд. В четверг температура воздуха в городе может превысить +20,2 С, зафиксированные 7 ноября 1950 года, - сообщает Гидрометцентр Ростовской области.

По прогнозу, сегодня в Ростове днем столбик термометра может подняться до +21 градуса. Никаких осадков и усиления ветра не ожидается. Такая теплая погода простоит в донской столице до конца рабочей недели. Только в выходные температура может опуститься до +6 - +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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