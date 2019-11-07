В Ростове уничтожили 150 литров сырого молока из автобудки

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-07T16:08:56+03:00

У продавца не было никаких документов на продукцию

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Торговлю сырым молоком на улице пресекли в донской столице.

Местная жительница Пролетарского района пожаловалась на то, что рядом с ее домом торгуют молоком из бочки. После поступления жалобы ветеринарная инспекторская группа прибыла на улицу 40-летия Победы 95/1.

Там они действительно обнаружили автобудку с молоком. Стоит отметить, что у продавца не оказалось ветеринарных документов на реализуемую продукцию. А продаваемое молоко оказалось сырым.

Предпринимателю вынесли предостережение. А все молоко в объеме 150 литров ветеринарные инспекторы уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU