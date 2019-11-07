В Ростовской области воспитателя детсада оштрафовали за халатность
В Ростовской области работника детского сада привлекли к административной ответственности за плохую работу. Как сообщили в донской прокуратуре, женщина не заметила отсутствие ребенка в группе.
Известно, что мать, как обычно, отдала ребёнка в сад и уехала. Калитка на территории оставалась открытой, к тому же за малышом никто не присматривал. Воспитанник вышел на улицу и потерялся.
Мама и воспитатель не смогли самостоятельно найти его. Женщины обратились за помощью в полицию. Правоохранители быстро нашли мальчика живым и невредимым. В отношении воспитатели возбудили дело об административном правонарушении. Сотруднице детсада предстоит выплатить денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU