2019-11-07T19:19:19+03:00
Общество

В Ростовской области воспитателя детсада оштрафовали за халатность

Женщина не заметила отсутствие ребенка
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщине перестоит выплатить штрафЖенщине перестоит выплатить штрафФото: Из архива КП.
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В Ростовской области работника детского сада привлекли к административной ответственности за плохую работу. Как сообщили в донской прокуратуре, женщина не заметила отсутствие ребенка в группе.

Известно, что мать, как обычно, отдала ребёнка в сад и уехала. Калитка на территории оставалась открытой, к тому же за малышом никто не присматривал. Воспитанник вышел на улицу и потерялся.

Мама и воспитатель не смогли самостоятельно найти его. Женщины обратились за помощью в полицию. Правоохранители быстро нашли мальчика живым и невредимым. В отношении воспитатели возбудили дело об административном правонарушении. Сотруднице детсада предстоит выплатить денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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