Технику и украшения на 185 тысяч рублей похитили двое рецидивистов в Ростове

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-08T09:29:03+03:00

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В Ростове правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в свершении кражи.

В ходе проверки выяснилось, что двое мужчин 44 и 33 лет, которые ранее уже были судимы за аналогичное преступление, вечером нашли квартиру, в которой не горел свет и пробрались в нее, подобрав отмычку к замку. Из жилища они вынесли два планшетных компьютера, золотую цепь с кулоном и мужские часы. Общая сумма ущерба составила около 185 тысяч рублей.

Но сразу после кражи домой вернулись хозяева. Они обнаружили пропажу и обратились с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и по горячим следам задержать подозреваемых. У них изъяли все украденное и доставили в отдел полиции.

- В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенные вещи возвращены потерпевшим, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по

ИСТОЧНИК KP.RU