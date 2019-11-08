СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-08T09:49:06+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 8 ноября 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 8 ноября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дон 8 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, до конца дня в донской столице планируют отключения света. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 8 ноября 2019

до 12:00:

ул. Депутатская 2-28, 3; ул. Минераловодская 1-27, 2-28; ул. Никитина 2-10; ул. Республиканская 1-17, 2-14.

до 14:00:

- ул. Береговая 16, 41, 51, 51А, 51-57; ул. Седова 8; ул. Нижне-Бульварная 29.

до 16:00:

- ул. Быкадорова 17-35, 18, 28, 34-36, 40; ул. Дубовского 11/29, 12А, 27, 28; ул. 3-я Круговая 7, 11, 61, 61А, 61Б, 61В/42; пер. Салютина 7-15; пер. Туроверова 1/27, 23/6, 25, 30-32, 34, 67/36; ул. Бакланова 6, 14.

- просп. Соколова 22-42; ул. Социалистическая 117-125, 114, 120-122.

- просп. Стачки 231, 231/1, 231/3, 231/4, 229.

- пр. 40-летия Победы 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6.

- ул. Малюгиной 253-299, 316-338; ул. Филимоновская 319-341, 248-252; пер. Нахичеванский 71-77, 68-84; ул. Варфоломеева 313; пер. Крепостной 140.

до 17:00:

пер. Голубиный 5; ул. Дарвина 2-16, 1-5; ул. Доватора 76-114; ул. Котовского 45/28; ул. Латвийская 33-35; ул. Необычная 31-37; ул. Павлова 1-23, 2-40; ул. Пархоменко 2-76, 43-83; ул. Попова 2-86, 1-91; ул. Предботаническая 2-22, 97-109; ул. Репина 1-9; ул. Сормовская 96-118, 5-9, 15; ул. Целинная 2-28, 1-63; с/т «РИИЖТ».

ул. Вятская 41Б, 41/1, 41/2, 44Б.

до 18:00:

ул. Стабильная 7, 9, 11/1, 15Б, 92, 9В, 9А; ул. Жмайлова 4/2, 4Г, 4Е; ул. Надёжная 47.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU