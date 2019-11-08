В центре Ростова-на-Дону образовались пробки из-за парада в честь Дня полиции

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-08T09:59:50+03:00

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В донской столице в пятницу, 8 ноября, в связи с парадом перекрыта Театральная площадь. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в городе зафиксированы 6-балльные пробки. Движение оказалось сильно затруднено в районе перекрытой Театральной площади.

Крупный транспортный затор отмечается на улице Закруткина от Театрального проспекта до улицы Нижненольной. Протяженная пробка образовалась на улице Станиславского от Богатяновского проспекта до Театрального. Проезд транспорта до Театрального затруднено сразу на нескольких участках: на улицах Социалистической, Красноармейской, Максима Горького и других. На Театральном транспортный затор продолжился от улицы Текучева до Станиславского.

Движение временно закрыто по Театральному проспекту от улицы Максима Горького до улицы Социалистической. Перекрыт участок улицы Советской от площади Театральной до улицы Каяни. Ограничения движения будут действовать 8 ноября с 5 до 13 часов

ИСТОЧНИК KP.RU