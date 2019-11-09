Подозреваемые в пожаре на Театральном спуске в Ростове отказались признавать вину

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-09T09:53:35+03:00

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Экс-заместитель главы Пролетарского района Марина Беляева и два сотрудника «Донэнерго», которые подозреваются в том, что они допустили крупный пожар на Театральном спуске в августе 2017 года, отказались признать свою вину.

Согласно материалам дела, чиновницу обвиняют в халатности, а начальника Восточного РЭС филиала «Донэнерго» Павла Турнова и старшего мастера производственного участка Игоря Безземельного обвиняют в причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

Сторона обвинения считает, что причиной крупнейшего пожара в истории города, которое произошло из-за замыкания в проводах воздушной линии электропередачи. После загорелась мусорная свалка в переулке Чувашском, а дальше огонь распространился по территории.

«Свою вину отрицаю», - цитирует подсудимых «Интерфакс-Юг».

Напомним, площадь пожара, который вспыхнул в августе 2017 года, превысила 32,5 тыс. кв. метров. Огонь повредил 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб, более 700 горожан потеряли имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU