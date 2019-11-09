«Я молчать не стану!»: Анастасия Костенко рассказала о домашнем насилии и отношениях с Дмитрием Тарасовым
Беременная вторым ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя модель Анастасия Костенко пояснила слова супруга, который в одном из влогов Александра T-Killah сказал, что готов «дать леща» женщине, если она сделает что-то не так.
Футболист заявил, что спутница обязана выполнять все его прихоти, а если начнет возмущаться – должна быть готова к побоям.
– Пока не беременная, вообще может получить сразу леща такого небольшого, – признался футболист во время диалога.
При записи интервью в автомобиле сидела его беременная супруга - Анастасия Костенко и жена T-Killah. Но они никак не прокомментировали высказывание спортсмена. Но на следующий день ростовская модель обрушилась с обвинениями в адрес критиков, сообщив, что ее супруга «неправильно поняли» и никто на нее никогда руку не поднимал.
– Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности, – возмутилась модель, сообщив, что еще до брака обсудила с будущим мужем допустимые и недопустимые моменты, а рукоприкладство – повод завершить отношения.
В своей публикации 25-летняя ростовчанка пояснила, что ее завалили вопросами о домашнем насилии и историями. Модель даже опубликовала несколько телефонов доверия для женщин, которые подверглись домашнему насилию. Супруг модели записал видеообращение, где пояснил, что просто неудачно пошутил и никогда бы не поднял руку на женщину.
– Я воспитывался в хорошей семье с правильным воспитанием и традициями, поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Сам являюсь отцом, у меня есть дочери, – сказал он.
Мужчина добавил, что якобы ролик носил развлекательный характер и должен был позлить жену. Творческая задумка ролика состояла в том, чтобы посоревноваться в остроумии, пытаясь раззадорить друг друга.
ИСТОЧНИК KP.RU