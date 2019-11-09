2019-11-09T12:37:33+03:00
Общество

«Я молчать не стану!»: Анастасия Костенко рассказала о домашнем насилии и отношениях с Дмитрием Тарасовым

Модель пояснила, что ее мужа неправильно поняли
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель ждет второго ребенка. Фото: Instagram Анастасия КостенкоМодель ждет второго ребенка. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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Беременная вторым ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя модель Анастасия Костенко пояснила слова супруга, который в одном из влогов Александра T-Killah сказал, что готов «дать леща» женщине, если она сделает что-то не так.

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Футболист заявил, что спутница обязана выполнять все его прихоти, а если начнет возмущаться – должна быть готова к побоям.

– Пока не беременная, вообще может получить сразу леща такого небольшого, – признался футболист во время диалога.

При записи интервью в автомобиле сидела его беременная супруга - Анастасия Костенко и жена T-Killah. Но они никак не прокомментировали высказывание спортсмена. Но на следующий день ростовская модель обрушилась с обвинениями в адрес критиков, сообщив, что ее супруга «неправильно поняли» и никто на нее никогда руку не поднимал.

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Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану.
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– Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Мои близкие знают, что я и терпила – несовместимые противоположности, – возмутилась модель, сообщив, что еще до брака обсудила с будущим мужем допустимые и недопустимые моменты, а рукоприкладство – повод завершить отношения.

В своей публикации 25-летняя ростовчанка пояснила, что ее завалили вопросами о домашнем насилии и историями. Модель даже опубликовала несколько телефонов доверия для женщин, которые подверглись домашнему насилию. Супруг модели записал видеообращение, где пояснил, что просто неудачно пошутил и никогда бы не поднял руку на женщину.

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Добрый день всем! Вчера была годовщина смерти отца и еще я приболел, было совершенно не до сплетен. Решил, что будет лучше ответить в видеоформате. P.S. Прежде чем делать выводы, нужно разобраться и обращать внимание на важные детали
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– Я воспитывался в хорошей семье с правильным воспитанием и традициями, поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Сам являюсь отцом, у меня есть дочери, – сказал он.

Мужчина добавил, что якобы ролик носил развлекательный характер и должен был позлить жену. Творческая задумка ролика состояла в том, чтобы посоревноваться в остроумии, пытаясь раззадорить друг друга.

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Мама и папа на релаксе #22weekspregnant #22неделибеременности
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ИСТОЧНИК KP.RU

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