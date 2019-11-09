Ростовские пожарные пригласили к себе отмечать Новый год слепого мальчика, который целый год звонил в экстренные службы

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-09T14:07:40+03:00

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Сотрудники пожарно-спасательной части №10 пригласили к себе на новогодние каникулы 12-летнего незрячего мальчика Максима Б., который в течении целого года звонил в экстренные службы и желал удачи.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», слепота мешает мальчику общаться с другими детьми, поэтому в моменты когда ему грустно, ребенок звонил в пожарную службу, скорую и полицию и желал работникам удачи.

Однажды трубку подняла диспетчер Екатерина. Она разговорилась с ребенком и поняла, что он очень одинок и нуждается в общении. Мальчик рано лишился родителей и сейчас учится в подмосковном интернате. В Ростов он приезжает на каникулы к бабушке четыре раза в год.

Пожарные сами приехали в гости к мальчику, они рассказали ребенку что нельзя звонить в экстренные службы без надобности из-за того, что в этот момент кому-то может понадобиться помощь. Сотрудники МЧС дали ребенку посидеть в специальной машине и потрогать оборудование. Мальчик был рад встрече и обещал больше не звонить без необходимости. Ребенок сдержал свои слова. Сотрудники пожарно-спасательной части №10 сами несколько раз звонили Максиму и даже пригласили его к себе отметить Новый год на каникулах.

ИСТОЧНИК KP.RU