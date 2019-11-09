2019-11-09T15:42:56+03:00
Общество

«Это же руины!»: Звезда Playboy Мария Лиман нашла окно в будущее

Модель предстала перед поклонниками в новом образе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель предстала перед поклонниками в новом образе. Фото: Instagram Марии ЛиманМодель предстала перед поклонниками в новом образе. Фото: Instagram Марии Лиман
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Знаменитая звезда Playboy из Ростова-на-Дону снялась для эротической фотосессии в нижнем белье. Один из кадров Мария Лиман опубликовала на своей странице в Instagram.

Роковая брюнетка предстала перед поклонниками в бикини желтого цвета и легкой черной рубашке для пляжа. Наряд едва прикрывал пышную грудь девушки. В таком нетипичном образе модель позирует на красивом фоне моря среди руин старинного здания.

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Мария Лиман снялась в новой фотосессии
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– И так выглядит окно в будущее, – подписала опубликованный снимок Мария Лиман.

Поклонники восприняли публикацию неоднозначно. Одни решили, что ростовчанке удалось поймать удачу за хвост и тким нестандартным методом она просто намекает на выгодный контракт. А вот другие пользователи решили, что Маша сама напророчила себе беды, ведь какое может быть будущее среди руин. Пользователи писали: "Это же руины! Какое тут может быть будущее", "Призрачные перспективы", "Ужасная обстановка" и т.д.

Впрочем, многие подписчики модели не обратили внимания на рассуждения брюнетки и принялись хвалить ее внешность, засыпав комплиментами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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