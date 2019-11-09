Священнослужитель из Москвы пропал по дороге из Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-09T16:15:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице ищут регента московского храма апостола Фомы пропал по дороге из Ростова-на-Дону. Мужчина купил билет на автобус и собирался поехать в Воронеж.

По информации поискового движения «Альтернатива», 51-летний Владимир Стрельбицкий не выходит на связь с 31 ноября. Священнослужитель взял отпуск и отправился в гости к родственникам в Ростов-на-Дону. На автовокзале донской столицы он сел на автобус до Москвы и теперь не выходит на связь. Известно, что мужчина должен был выйти на службу 4 ноября, но этого не произошло.

Когда священнослужителя видели в последний раз, на нем были о черный брюки, кофта и жилетка, сланцы. При себе у него был темно-серый рюкзак.

АЛЛО!

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении московского священнослужителя Владимира Стрельбицкого или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону: 8-800-550-71-40.

ИСТОЧНИК KP.RU