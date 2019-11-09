«Танцуй, девочка!»: Татьяна Котова выпустила новую песню

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-09T17:24:51+03:00

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Экс-солистка популярного коллектива «ВИА Гра» 34-летняя Татьяна Котова выпустила новую песню.

- Все мы с детства любим сказки о любви и принцах! Но в жизни не каждая история со счастливым концом ... Что делать, если идеальный мир рухнул, а розовые очки слетели ? Конечно, танцевать под мою новую песню "Танцуй, девочка!", - сообщила Татьяна Котова.

kottova Все мы с детства любим сказки о любви и принцах! Но в жизни не каждая история со счастливым концом ... Что делать, если идеальный мир рухнул, а розовые очки слетели ? Конечно ТАНЦЕВАТЬ! под мою новую песню #ТанцуйДевочка!

Поклонникам творчества певицы понравилась новая песня знаменитой ростовчанки. Слушатели отметили мелодичность музыкального произведения, а также позитивное настроение, хотя в ней рассказывается о расставании пары.

-Надену каблуки, в горошек платье. Ты мне крутил мозги. Довольно, хватит. Стать смелой от тоски, скажу себе беги от этой нелюбви, всё, довольно, хватит, -поется в песне

Ролик удивил поклонников творчества певицы. На кадрах - кукла барби, кен, герои мультфильмов, смайлы и вырезки из известных фотографий, а также знаменитости. Многие подсчитали его "детским", а другие решили, что это отличный ход. Песня особенно понравится девочкам-подросткам.

ИСТОЧНИК KP.RU