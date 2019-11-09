В Ростовской области на реке Дон погиб мужчина из-за столкновения двух маломерных судов

СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-09T18:05:52+03:00

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В субботу, 9 ноября, на реке Дон погиб мужчина во время столкновения маломерных судов. Как сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, ЧП произошло на реке Дон в Аксайском районе Ростовской области примерно в 11 часов утра. На борту двух лодок находилось 4 человека. В результате столкновения один человек погиб, им оказался местный житель, 1941 года рождения.

- Следователями осуществлён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU