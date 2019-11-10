В Ростовской области пожарные вытащили из горящей бани человека

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-10T09:31:55+03:00

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Житель Ростовской области чуть не погиб во время отдыха в бане. Инцидент произошел накануне в городе Донецке.

Пожар случился в бане на улице Смирнова. Когда на место происшествия прибыли пожарные, в огне было 64 квадратных метра постройки. Выяснилось, что внутри находится человек. Спасатели вытащили мужчину, к счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

- В результате ЧП пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU