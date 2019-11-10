В Ростовской области пожарные вытащили из горящей бани человека
Житель Ростовской области чуть не погиб во время отдыха в бане. Инцидент произошел накануне в городе Донецке.
Пожар случился в бане на улице Смирнова. Когда на место происшествия прибыли пожарные, в огне было 64 квадратных метра постройки. Выяснилось, что внутри находится человек. Спасатели вытащили мужчину, к счастью, помощь врачей ему не понадобилась.
- В результате ЧП пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU