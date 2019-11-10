2019-11-10T09:45:23+03:00
Общество

Гандболистки "Ростов-Дон" обыграли соперниц из Польши

Ростовчанки с большим отрывом опередили соперниц
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанки с большим отрывом обыграли соперниц. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"Ростовчанки с большим отрывом обыграли соперниц. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
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В пятом туре предварительного этапа Лиги чемпионов по гандболу спортсменки из Ростова-на-Дону обыграли противников из Польши. Игра завершилась со счетом 20:30 в пользу ГК «Ростов-Дон».

Сначала команды шли наравне. На седьмой минуте ростовчанки оторвались благодаря дублю Бенке. К концу первой половины матча девочки только увеличили преимущество. На перерыв спортсменки разошлись со счетом 12:20.

Во втором тайме ГК «Ростов-Дон» уверено шел к победе. Матч завершился со счетом — 20:30 в пользу донских гандболистов. Самой результативной стала Марина Судакова. Ростовская спортсменка во время игры забросила шесть мячей в ворота соперниц.

Донской команде предстоит сыграть 12 ноября в Москве с ЦСКА. Это будет первая игра в истории этих команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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