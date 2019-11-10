2019-11-10T10:11:31+03:00
Общество

"Вы проходите!": Девушка из Батайска стала участницей шоу «Танцы»

Она показала жюри "танцевальный микс"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выступление дончанки понравилось жюри. Фото: Телеканал ТНТВыступление дончанки понравилось жюри. Фото: Телеканал ТНТ
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Уроженка Ростовской области батайчанка Анна Тарасенко стала участницей команды Мигеля в телешоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Девушка прошла финальный отбор, который состоялся накануне

По информации представителей проекта, батайчанка запомнилась многим еще на этапе кастинга. Участнице кричали все наставники, что она в «Танцах», впечатлившись ее номером и артистизмом. В выступлении она показала танцевальный «микс», сочетав множество самых разных хореографических стилей, от стрипа до хип-хопа.

Первое шоу с участием батайчанки состоится уже через неделю, 16 ноября. Посмотреть его все желающие смогут в 21:00 эфире телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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