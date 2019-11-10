Самая красивая россиянка живет по советам Стива Джобса
Обладательница титула «Мисс Россия-2019» азовчанка Алина Санько готовится к международному конкурсу «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Лондоне. Уроженка Ростовской области удивила поклонников цитатой основателя бизнес-империи Стива Джобса.
- Если хочешь идти новым путем, ты должен проложить его сам, - процитировала Стива Джобса Алина Санько.
Судя по всему, сейчас девушка активно готовится к «Мисс Мира». Самой красивой россиянке необходимо не только подготовить наряды, творческий номер и хорошо представить страну, но и показать свой ум в интеллектуальном конкурсе. Советы Стива Джобса могут прийтись кстати, ведь этот американский предприниматель смог добиться мирового признания, следуя им.
Поклонники самой красивой девушки этого года похвалили эрудицию девушки и отметили ее внешнюю привлекательность. Люди засыпали дончанку комплиментами: "Вы не только красива, но еще и умная", "Хорошо, что Россию на конкурсе представите вы", "Эта улыбка просто безупречна".
ИСТОЧНИК KP.RU