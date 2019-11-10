2019-11-10T12:27:14+03:00
Общество

Самая красивая россиянка живет по советам Стива Джобса

Девушка готовится к конкурсу "Мисс Мира"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка представит Россию в Лондоне н конкурсе "Мисс Мира". Фото: Instagram конкурса "Мисс Россия"Девушка представит Россию в Лондоне н конкурсе "Мисс Мира". Фото: Instagram конкурса "Мисс Россия"
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Обладательница титула «Мисс Россия-2019» азовчанка Алина Санько готовится к международному конкурсу «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Лондоне. Уроженка Ростовской области удивила поклонников цитатой основателя бизнес-империи Стива Джобса.

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Стив Джобс. #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019
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- Если хочешь идти новым путем, ты должен проложить его сам, - процитировала Стива Джобса Алина Санько.

Судя по всему, сейчас девушка активно готовится к «Мисс Мира». Самой красивой россиянке необходимо не только подготовить наряды, творческий номер и хорошо представить страну, но и показать свой ум в интеллектуальном конкурсе. Советы Стива Джобса могут прийтись кстати, ведь этот американский предприниматель смог добиться мирового признания, следуя им.

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Алина Санько учится в академии имиджа
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Поклонники самой красивой девушки этого года похвалили эрудицию девушки и отметили ее внешнюю привлекательность. Люди засыпали дончанку комплиментами: "Вы не только красива, но еще и умная", "Хорошо, что Россию на конкурсе представите вы", "Эта улыбка просто безупречна".

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Какими бы ни были ваши желания пусть они сбудутся! Какими бы ни были ваши планы пусть они все свершатся. Какими бы ни были ваши близкие пусть у них у всех будет всё хорошо. Каким бы ни было ваше здоровье пусть оно будет крепче. Какой бы ни была ваша любовь пусть её будет больше. Каким бы ни было ваше настроение пусть оно будет лучше! Каким бы ни был ваш мир пусть он будет более солнечным, красивым и тёплым! #миссроссия2019 #миссроссия #русскийстандарт #банкрусскийстандарт #картамиссроссия #картамиссроссиярусскийстандарт #картарусскийстандарт #missrussia #missrussia2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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