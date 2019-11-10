2019-11-10T14:49:37+03:00
Общество

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян извинился перед болельщиками за проигрыш «Тамбову»

На поле не вышли четыре ключевых игрока
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовская команда проиграла "Тамбову" со счетом 1:2. Фото:пресс-служба ФК "Ростов"Ростовская команда проиграла "Тамбову" со счетом 1:2. Фото:пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян от лица всех футболистов желто-синих извинился за поражение в матче с «Тамбовом». Он рассказал, что футболистам тоже очень больно и досадно.

-Мы наступаем на те же грабли — что в гостях, что дома. Как и в прошлый раз, забили первыми, но затем сами себе привезли пропущенный мяч. Обидно. Но когда счет стал 1:2, все равно у нас были моменты, могли забить, но не получилось. Хотим извиниться перед болельщиками. Думаю, в следующей игре должны реабилитироваться, - цитирует его слова пресс-служба клуба.

Байрамян отметил, что на ходе игры сказалось отсутствие четырех игроков: Еременко, Попова, Норманна и Чистякова.

Но главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин ранее отказался считать отсутствие ряда футболистов ключевым фактором поражения.

- А какая команда в мире не зависит от своих основных игроков? Даже «Барселона» зависит от Месси. Не у всех суперклубов порой есть равноценные замены травмированным, откуда им быть у нас? Забей Сигурдарсон второй гол, о травмах и дисквалификации никто бы не вспомнил, - сказал главный тренер.

По его мнению, желто-синие проиграли потому, что "и в обороне, и в нападении допустили ошибки".

Напомним, ФК "Ростов" накануне проиграл "Тамбову" со счётом 1:2. Ростовчане открыли счет в матче, но во вором тайме противники оказались сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учитель из Ростовской области предложила выдавать разрешения на рождение детей только умным
В Ростове-на-Дону на набережной произошел пожар в кафе
«Шутка ценой в полмиллиона»: Анастасия Костенко выбирает себе шубу после слов Дмитрия Тарасова о насилии
Баста станет футбольным комментатором в матче СКА-"Волгарь"
Самая красивая россиянка живет по советам Стива Джобса
Ростовский рынок «Привоз» сохранит часть торговых точек
В Ростове-на-Дону постоялец отеля устроил стрельбу
«Хороша, чертовка!»: Виктория Лопырева показала восточный танец
"Вы проходите!": Девушка из Батайска стала участницей шоу «Танцы»
Гандболистки "Ростов-Дон" обыграли соперниц из Польши
В Ростовской области пожарные вытащили из горящей бани человека
В Ростовской области на реке Дон погиб мужчина из-за столкновения двух маломерных судов
«Танцуй, девочка!»: Татьяна Котова выпустила новую песню
Священнослужитель из Москвы пропал по дороге из Ростова-на-Дону
«Это же руины!»: Звезда Playboy Мария Лиман нашла окно в будущее
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек
В Ростове-на-Дону пропал 31-летний мужчина
Ростовские пожарные пригласили к себе отмечать Новый год слепого мальчика, который целый год звонил в экстренные службы
Чиновник из Ростовской области заплатит 50 тысяч рублей за погибшие деревья и газоны
«Я молчать не стану!»: Анастасия Костенко рассказала о домашнем насилии и отношениях с Дмитрием Тарасовым