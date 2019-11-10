Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян извинился перед болельщиками за проигрыш «Тамбову»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-10T14:49:37+03:00

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Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян от лица всех футболистов желто-синих извинился за поражение в матче с «Тамбовом». Он рассказал, что футболистам тоже очень больно и досадно.

-Мы наступаем на те же грабли — что в гостях, что дома. Как и в прошлый раз, забили первыми, но затем сами себе привезли пропущенный мяч. Обидно. Но когда счет стал 1:2, все равно у нас были моменты, могли забить, но не получилось. Хотим извиниться перед болельщиками. Думаю, в следующей игре должны реабилитироваться, - цитирует его слова пресс-служба клуба.

Байрамян отметил, что на ходе игры сказалось отсутствие четырех игроков: Еременко, Попова, Норманна и Чистякова.

Но главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин ранее отказался считать отсутствие ряда футболистов ключевым фактором поражения.

- А какая команда в мире не зависит от своих основных игроков? Даже «Барселона» зависит от Месси. Не у всех суперклубов порой есть равноценные замены травмированным, откуда им быть у нас? Забей Сигурдарсон второй гол, о травмах и дисквалификации никто бы не вспомнил, - сказал главный тренер.

По его мнению, желто-синие проиграли потому, что "и в обороне, и в нападении допустили ошибки".

Напомним, ФК "Ростов" накануне проиграл "Тамбову" со счётом 1:2. Ростовчане открыли счет в матче, но во вором тайме противники оказались сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU