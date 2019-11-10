2019-11-10T15:58:12+03:00
Общество

«Шутка ценой в полмиллиона»: Анастасия Костенко выбирает себе шубу после слов Дмитрия Тарасова о насилии

Молодая мама вступилась за супруга
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка предстала перед поклонниками в шубе. Фото: Instagram Анастасия КостенкоДевушка предстала перед поклонниками в шубе. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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Молодая мама 25-летняя Анастасия Костенко оказалась в центре скандала из-за слов ее супруга о том, что он готов "дать леща" женщине, если она не выполняет его прихоти. Модель объяснила общественности, что ее мужа просто неправильно поняли. После шумихи прошло несколько дней, а теперь красавица выбирает себе дорогую шубу.

Супруга футболиста в своем профиле в Instagram опубликовала несколько снимков в дорогих шубах. Девушка поинтересовалась у подписчиков какая модель на ней смотрится лучше.

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- Не смотря на то, что погода в этом году в ноябре удивительно теплая, зима, мягко говоря, не за горами и я сейчас задумалась о покупке шубы, - сообщила модель.

Общественники и неравнодушные к судьбе ростовской модели люди поддержали девушку и поделились своим мнением, но некоторые решили что такой дорогой подарок не с проста. Раньше девушка покупала себе недорогие платья на китайских сайтах, экономила и, по некоторой информации, ездила на автомобиле экс-жены Тарасова Ольги Бузовой. А теперь спустя несколько лет после свадьбы муж, наконец, решил порадовать любимую жену шубой, стоимость которой составляет около 500 тысяч рублей.

Многие похвалили внешность модели и подчеркнули, что она достойна всего самого лучшего, а другие иронизировали: "Шутка обошлась в полмиллиона", "Это подозрительно", "Лучше бы шуба была из ненатурального меха" и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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