Пропавшего 31-летнего ростовчанина нашли мертвым

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-10T19:55:34+03:00

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Трагическая новость пришла от поисковиков Ростовской области. В донском регионе найден пропавший без вести Вадим Масляников. 31-летний парень исчез ноября, и о его местонахождении не было ничего известно.

- Масляников Вадим Игоревич, 1988 года рождения. 31 год. Уроженец города Ростов-на-Дону. Найден. Погиб, -рассказали в поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».

При каких обстоятельствах нашли тело мужчины волонтеры пока не сообщают. В поисках участвовали множество людей, в том числе, его родственники и друзья. Всех, кто располагал какой-либо информацией о Вадиме Масляникове, просили звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU