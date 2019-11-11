2019-11-11T09:48:26+03:00
Общество

Футбольный матч «Ростов» – «Тамбов» стал самым посещаемым в 16-м туре РПЛ

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игру посетили более 25 тысяч человек. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игру посетили более 25 тысяч человек. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Игра «Ростова» с «Тамбовом» стала самой посещаемой в 16-м туре РПЛ. Матч на стадионе "Ростов-Арена" посетили 25 тысяч 589 зрителей.

Также, в тройке лидеров и значатся два матча, которые состоялись в Москве.

- На игру «Спартака» с «Крыльями Советов» пришли 18 тысяч 719 человек, а на матч «Локомотив» – «Краснодар» - 17 тысяч 612 зрителей, - сообщает агентство «ТурСтат».

Как ранее писала "Комсомольская правда-Ростов", желто-синие в минувшую субботу впервые в сезоне потерпел поражение на своем поле. По итогам тура ростовская команда занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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