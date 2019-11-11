В Ростовской области на дорогах поставят невидимые для антирадаров камеры
В донском регионе на федеральных трассах А-260, А-270, А-280 и А-135 заработают 37 комплексов камер «Декарт», которые не видят антирадары.
Дорожные камеры разместят в рамках соглашения о взаимодействии, которое было подписано региональным минтрансом, ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» и ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград».
- Федеральные дорожники будут осуществлять содержание и эксплуатацию 37 комплексов «Декарт», находящихся на балансе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», а также обеспечивать бесперебойную передачу полученных сведений, - сообщили в правительстве Ростовской области.
По их словам, начало тестирования камер на федеральных трассах А-260, А-270, А-280, А-135 намечено на третью декаду ноября. В случае успешной оценки устройства запустят в работу.
Системы «Декарт» используются для измерения скорости. Эти камеры не видят антирадары. Устройства способны контролировать до четырех полос движения вне зависимости от направления. Видеокамеры обладают высокой четкостью и способны распознавать номера и фиксировать происходящее в ночное время.
ИСТОЧНИК KP.RU