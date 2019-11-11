2019-11-11T12:34:58+03:00
Общество

Поддержка Басты не помогла: Ростовский СКА проиграл на своем поле лидеру ПФЛ

Соперникам удалось вырвать победу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане до последней минуты пытались отыграться. Фото: пресс-служба СКАРостовчане до последней минуты пытались отыграться. Фото: пресс-служба СКА
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На стадионе ростовских армейцев прошел матч СКА -"Волгарь". Донскую команду поддерживал новый владелец клуба сине-красных - Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста.

Последний домашний матч в календарном году был тяжелым для ростовчан. Соперником был лидер в южной группе ПФЛ астраханский "Волгарь".

В первом тайме СКА держался уверенно и не уступал более сильному сопернику, но уже на 29-й минуте армейцы забили гол. Мяч прилетел в ближний верхний угол от Хасана Ахриева, счет на табло составил 1:0.

Во втором тайме противники сравняли счет. Мяч прилетел от Андрея Мязина на 47-ой минуте, а после он же забил на 58-ой минуте. В конце матча третий гол забил Алексей Павлишин. Итог – поражение 1:3.

Сейчас армейцы остаются на 6 место в турнирной таблице. Следующий матч станет последним в уходящем году. Уже в четверг, 14 ноября, СКА сыграет на выезде с пятигорским "Машуком-КМВ". Ближайшая домашняя официальная игра запланирована на 14 марта следующего года, где соперником станет ФК "Махачкала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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