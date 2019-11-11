«У нас есть свои принципы!»: В Ростове-на-Дону водитель маршрутки подрался с пассажиром из-за крупной купюры
Крупный скандал произошел в ростовской маршрутке, когда пассажир попытался заплатить за проезд в маршрутке пятитысячной купюрой. Это действие вывело водителя из себя. Пассажиру удалось снять конфликт на видео и разместить в социальных сетях.
Событие разворачивались накануне в маршрутке № 92а. Ростовчанин хотел расплатиться за поездку банковской картой, но платеж не прошел. После горожанин достал единственную, как уверяет сам автор видео, пятитысячную купюру. Водитель не мог дать сдачу с этой суммы, поэтому отказался принимать оплату.
- У нас свои принципы! Надо к ним относиться с уважением, - сказал озлобленный водитель маршрутки.
Дальше шофер перешел к угрозам и предложил автору ролика доехать с ним до конечной остановки, чтобы там разобраться на месте. Но пассажир заявил, что выйдет на "Пушкаре".
Конфликт в ростовской маршрутке.
- Фамилию и имя можно ваши, - сказал пассажир после паузы.
- Ты кто такой, чтобы я тебе представлялся, - заявил водитель.
- Ну тут обычно карточка водителя висит. А номер диспетчерской можно? - не унимался мужчина.
Водитель, который все время продолжал ехать по маршруту, не выдержал и ударил рукой пассажира. Автор ролика уронил телефон. Люди начали заступаться за водителя. А пассажира обвинили в том, что он мешал провоцировал шофера.
Конфликт стал разворачиваться с новой силой. Разъяренный водитель маршрутки выбежал из транспортного средства, чтобы разобраться с пассажиром.
ИСТОЧНИК KP.RU